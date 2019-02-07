В Соколе отчим-педофил развратил 12-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-07T13:22:14+03:00

Задержанному теперь грозит до 20 лет колонии за такое непотребство

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31-летнего сокольчанина задержали оперативники: его обвиняют в распространении порнографии и домогательствах к несовершеннолетней. Под раздачу мужчины попала дочка сожительницы - школьнице исполнилось всего 12 лет. Задержанный признался в своих незаконных действиях, которые произошли неоднократно, оправдывался тем, что был сильно пьян. Более того, он продолжал с ней переписку в соцсети и присылал непристойные фото.

На данный момент уголовное дело рассматривает суд. Мужчину могут посадить на 20 лет, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU