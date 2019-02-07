Не выдержал и врезался: автобус травмировал вологжанку

СЕГОДНЯ 12:36 2019-02-07T12:36:47+03:00

Та ехала впереди "Мерседеса" на "Ладе Самаре"

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В ДТП, которое произошло 6 февраля, в 16:15, у дома №68 на улице Чернышевского, пострадала женщина

Как сообщает ГИБДД, 66-летний водитель автобуса «Мерседес» не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди легковущки. За рулем ВАЗ-2114, а это «Лада Самара» находилась 30-летняя вологжанка.

От удара у нее сотрясение мозга. Ее отправилис лечиться амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU