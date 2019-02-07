Метатель ножей в полицейского отправился под суд
Полицейские пришли разнимать почти семейный скандал
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40-летний сокольчанин схватился за ножи, когда полицейские пришли утихомирить его, ссорившегося с сожительницей.
Как сообщает региональное управление следственного комитета, вечером 25 сентября 2018 года в городе Кадникове Сокольского района полицейские пришли в квартиру, где происходило бурное выяснение отношений. .
Но 40-летний хозяин квартиры возмутился вмешательством во внутренние дела и метнул в одного из полицейских нож, затем схватился за второй и стал угрожать гостям в форме.
Его скрутили и доставили в полицейский околоток. А сейчас дебошир пойдет под суд.
ИСТОЧНИК KP.RU