Благотворителя и бизнесмена суд оштрафовал на 100 тысяч рублей
Штраф назначен 45-летнему череповчанину, который организовал в городе металлургов незаконные игорные залы.
Мужчина арендовал помещения на улицах Пионерской, Ленина, Раахе и проспекте Победы, устанавливал там оборудование для азартных игр, назвал все это биржей, чтобы не было претензий состороны закона, и стриг деньги с азартных вологжан.
Бизнес прикрыла полиция. Было изъято 11 компьютеров, начиненных программами для игр.
Однако предприниматель раскаялся и даже внес 15 тысяч рублей в пользу одного из благотворительных фондов.
По сообщению регионального управления Следственного комитета, за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования суд оштрафовал череповчанина на 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU