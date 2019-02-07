Благотворителя и бизнесмена суд оштрафовал на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:14 2019-02-07T11:15:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Штраф назначен 45-летнему череповчанину, который организовал в городе металлургов незаконные игорные залы.

Мужчина арендовал помещения на улицах Пионерской, Ленина, Раахе и проспекте Победы, устанавливал там оборудование для азартных игр, назвал все это биржей, чтобы не было претензий состороны закона, и стриг деньги с азартных вологжан.

Бизнес прикрыла полиция. Было изъято 11 компьютеров, начиненных программами для игр.

Однако предприниматель раскаялся и даже внес 15 тысяч рублей в пользу одного из благотворительных фондов.

По сообщению регионального управления Следственного комитета, за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования суд оштрафовал череповчанина на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU