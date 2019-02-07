Совершенно секретно: на предприятии Череповца произошел взрыв

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-07T13:14:02+03:00

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Сегодня, 7 февраля, в Череповце на одном из предприятий произошел взрыв. ЧП случилось около 9 утра.

О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях. Они предположили, что взрыв произошел на литейно-механическом заводе в ДОКе. Имено туда промчались пожарные машины.

Как сообщает портал Gorodche.ru, действительно, на Череповецком литейно-механическом заводе взорвалась индукционная печь. Погибших и пострадавших нет. "Других комментариев там пока не дают", -- сообщает портал.

Как пояснила пресс-секретарь ГУ МЧС по Вологодской области Анна Петухова, на заводе произошел взрыв, причиной которого стало нарушение технологического процесса, есть повреждения кровли цеха - не более 5 квадратных метров.

Информация будет уточняться.

ИСТОЧНИК KP.RU