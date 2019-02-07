Совершенно секретно: на предприятии Череповца произошел взрыв
Сегодня, 7 февраля, в Череповце на одном из предприятий произошел взрыв. ЧП случилось около 9 утра.
О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях. Они предположили, что взрыв произошел на литейно-механическом заводе в ДОКе. Имено туда промчались пожарные машины.
Как сообщает портал Gorodche.ru, действительно, на Череповецком литейно-механическом заводе взорвалась индукционная печь. Погибших и пострадавших нет. "Других комментариев там пока не дают", -- сообщает портал.
Как пояснила пресс-секретарь ГУ МЧС по Вологодской области Анна Петухова, на заводе произошел взрыв, причиной которого стало нарушение технологического процесса, есть повреждения кровли цеха - не более 5 квадратных метров.
Информация будет уточняться.
ИСТОЧНИК KP.RU