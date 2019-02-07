Рекорд региона поставила Даурия, родив трех бычков и телочку

СЕГОДНЯ 10:29 2019-02-07T10:29:53+03:00

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Рекорд региона был поставлен под Соколом: впервые в истории корова произвела на свет многочисленное потомство.

Три бычка и телочка родились 4 февраля на племенном заводе АО «Союз» у коровы Дааурии и быка Мустанга.

Как сообщает "ВологдаРегион", все они популярной черно-пестрой породы. У Даурии, уоторой 11 лет, это был восьмой отел.

Всего у буренки уже 13 телят, включая две двойни. Она ежегодно дает около 9200 кг молока.

Сейчас и многодетная мамаша, и ее малыши чувствуют себя хорошо, сообщает областной информационно-консультационный центр АПК.

ИСТОЧНИК KP.RU