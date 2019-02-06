2019-02-06T17:52:54+03:00
Экономика

Спустя два года на Череповецком мясокомбинате открыли консервный цех

Мэр Череповца побывала на открытии консервного отделения колбасно-кулинарного цеха
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: vk.com
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АО "Череповецкий мясокомбинат" сегодня отпразновал открытие колбасно-кулинарного цеха, который создавался в течении двух лет на личные деньги предприятия. Теперь цех способен выдавать 30 тысяч банок в сутки, для этого понадобилось более ста миллионов рублей инвестиций - на ремонт здания и приобретение необходимого оборудования.

По словам специалистов, комбинат имеет свой убой и скот выращивается в Вологодской области - все местное. Продавать консервы планируется в Вологодской и Ленинградской областях. Лишь холодильное оборудование отечественное, остальное импортное. Производители обещают расширять ассортимент продукции.

Мэр Череповца посетила открытие цеха и отметила, что планируется отправить заявку на участие мясокомбината в проекте развития моногородов «Сделано в моно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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