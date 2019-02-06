2019-02-06T17:31:03+03:00
Происшествия

В Вологде мужчина поменял свои кроссовки на новые "бесплатно"

28-летний мужчина, находящийся в розыске, надел новые кроссовки в магазине и просто прошел мимо касс
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Изобретательная, но слишком очевидная кража произошла в областной столице в одном из магазинов на Окружном шоссе. В минувший вторник, рано утром поступил охранной организации поступил вызов о срабатывании тревожной кнопки. Очевидцы преступления рассазали полиции, что мужчина выбрал обувь, надел ее и просто ушел, оставив свою старую взамен украденной.

28-летний задержанный уже привлекался к административной ответственности за кражи, а с конца января находится в розыске. Ущерб оценили в 500 рублей, сообщает Управление Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спустя два года на Череповецком мясокомбинате открыли консервный цех
В Вологде девушку, шедшую на работу, сбили на "зебре"
В Вологде участковые спасли бабушку, которая погибала в собственной квартире
Гигантского леонгоргона, которому миллионы лет, попытаются привезти в Тотьму
Тарножанин заявился в суд с набором неточеных ножей
В Череповце 11 мигрантов выписали из "резиновой" комнаты коммуналки
Череповчанин, протащивший по земле полицейского, выступит в суде
Под Череповцом мужчина осквернил захоронение
"Лада Гранта" попала под "Кашкай" на трассе Урень- Котлас
61-летний череповчнин забил свою мать-инвалида
На теплоходе музыка отыграла: "Дионисий" арестован
Битва титанов: дорогу не поделили мусоровоз, Скания и КамАЗ
1000 литров пропана украли с топливной карты череповецкого предприятия
Пять пожарных расчетов спасали в Вологде повара-неудачника
В Череповце спецслужбы предотвратили взрыв газа
На Вологодчине массово штрафуют владельцев снегоходов
В Архангельской области в ДТП погиб вологжанин
В Череповце бухгалтер украла 700 тысяч рублей у установщика окон
В Вологде обнаружили тело 68-летней женщины
В Череповце парень в неадекватном состоянии устроил пожар на балконе
Белозёр зарезал двух грабителей своей подруги
Под Красным мостом в Вологде спасавший подростка полицейский провалился под лёд
В городе металлургов изъяли наркотики нежно-голубого цвета
Аномальную зимнюю грозу увидели вологжане - она предвещает неурожай
Череповчанин зарезал гостя, упаковал в мешок и заснул
Промсвязьбанк наращивает объемы ипотечного кредитования