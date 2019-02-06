В Вологде мужчина поменял свои кроссовки на новые "бесплатно"

СЕГОДНЯ 17:31 2019-02-06T17:31:03+03:00

28-летний мужчина, находящийся в розыске, надел новые кроссовки в магазине и просто прошел мимо касс

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Изобретательная, но слишком очевидная кража произошла в областной столице в одном из магазинов на Окружном шоссе. В минувший вторник, рано утром поступил охранной организации поступил вызов о срабатывании тревожной кнопки. Очевидцы преступления рассазали полиции, что мужчина выбрал обувь, надел ее и просто ушел, оставив свою старую взамен украденной.

28-летний задержанный уже привлекался к административной ответственности за кражи, а с конца января находится в розыске. Ущерб оценили в 500 рублей, сообщает Управление Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU