В Вологде девушку, шедшую на работу, сбили на "зебре"

СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-06T16:51:56+03:00

По неизвестной причине водитель 1968 года рождения не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил девушку

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В минувший вторник на улице Саммера около дома номер 23 произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. ЧП случилось рано утром - в восемь утра женщина 30 лет переходила дорогу по нерегулируемой "зебре". Водитель за рулем «Daewoo Nexia» допустил наезд на вологжанку. Медики обнаружили у нее ушиб предплечья, оставили лечиться дома, сообщили нам в отделе ГИБДД УМВД России по Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU