2019-02-06T16:42:54+03:00
Происшествия

В Вологде участковые спасли бабушку, которая погибала в собственной квартире

80-летняя женщина упала и отчаянно звала на помощь, но соседи ее не слышали
Евдокия САХАРОВА
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Алексей Шугаев и Кирилл Лысенко спасли старушкуАлексей Шугаев и Кирилл Лысенко спасли старушкуФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Поздно вечером неизвестные позвонили дочери престарелой вологжанки и представились сотрудниками полиции. Рассказали, что ее 80-летняя мать молит о помощи за дверью квартиры - ей стало плохо и нужна помощь. Дочка звонок сбросила - неизвестным не поверила. Пришлось перезвонить и убедить, что дело серьезное.

Скорую к тому моменту уже вызвали, осталось открыть дверь квартиры. Дочь незамедлительно выехала вызволять из беды свою мать. Оказалось, что соседи не слышали криков старушки, а участковые, к счастью, оказались в роковой момент рядом и оказали своевременную помощь пострадавшей, которая упала с ходуль и не смогла встать. Бабушку госпитализировали, а Алексею Шугаеву и Кириллу Лысенко выразили письменную благодарность от ее семьи, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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