Гигантского леонгоргона, которому миллионы лет, попытаются привезти в Тотьму

СЕГОДНЯ 16:25 2019-02-06T16:26:06+03:00

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В Тотемский музей планируют привезти выставку "Животные пермского периода". Пермский период завершился 250 миллионов лет назад. На данный момент на Вологодчину переезжает вторая партия доисторических «сухонских ящеров» из Вятского палеонтологического музея. Палеонтологические выставки Тотемский музей проводит с 2017 года, а в этом планирует открытие полноценного зала о пермском периоде.

Сейчас ожидается прибытие из Кирова дицинодонта, терапсида устия, парейазавра проелгиния, горгонопса завроктон и леогоргона, которого придется везти на спецфургоне. Сами фигуры изготовлены сотрудником Вятского палеонтологического - Андреем Скворцовым. Дюжина его скульптур уже несколько лет установлены в музее краеведения.

ИСТОЧНИК KP.RU