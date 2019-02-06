Тарножанин заявился в суд с набором неточеных ножей

СЕГОДНЯ 15:56 2019-02-06T16:39:29+03:00

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Охранники Тарногского районного суда задержали гражданина, попытавшего пройти на заседание суда с набором ножей. Он являлся потерпевшим по уголовному делу по статье "Кража". При осмотре при нем нашли 5 ножей, спрятанных в сверток. Тарножанин признался, что собирался после суда сходить и поточить их в мастерской. От опасных предметов ему пришлось избавиться.

Кроме того, для предотвращения ЧП в судах практикуются внезапные контрольные проверки: в последнюю специальный человек попытался пронести ножницы, но судебный пристав не пропустил опасный предмет и, таким образом, подтвердил эффективность работы "силового блока".

По показаниям специалистов, часто в зал суда пытаются пронести пилки, ножницы, ножы, штопоры, баллончики, электрошокеры и даже травматическое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU