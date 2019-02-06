В Череповце 11 мигрантов выписали из "резиновой" комнаты коммуналки
Череповецкие полицейские выписали 11 жильцов, которых фиктивно прописала хозяйка у себя в комнате
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На улице Чкалова в городе металлургов инспекторы выявили очередное преступление: так называемую "резиновую комнату". Одиннадцать мигрантов были фиктивно прописаны там, а жили в другом месте. За такую услугу 25-летняя хозяйка брала по 500 рублей.
Теперь на череповчанку заведено уголовное дело и ей грозит до 3 лет лишения, ведь она незаконно регистрировала иностранных граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU