В Череповце 11 мигрантов выписали из "резиновой" комнаты коммуналки

СЕГОДНЯ 15:37 2019-02-06T15:37:00+03:00

Череповецкие полицейские выписали 11 жильцов, которых фиктивно прописала хозяйка у себя в комнате

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На улице Чкалова в городе металлургов инспекторы выявили очередное преступление: так называемую "резиновую комнату". Одиннадцать мигрантов были фиктивно прописаны там, а жили в другом месте. За такую услугу 25-летняя хозяйка брала по 500 рублей.

Теперь на череповчанку заведено уголовное дело и ей грозит до 3 лет лишения, ведь она незаконно регистрировала иностранных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU