Череповчанин, протащивший по земле полицейского, выступит в суде

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-06T15:03:05+03:00

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В октябре прошлого года в городе металлургов произошло ЧП, потрясшее горожан. Местный житель принял на грудь и угнал у родственников автомобиль Chery Tiggo - поехал кататься по городу. К счастью, в полицию обратились очевидцы, заметившие странное движение авто. После недолгого преследования машиной со спецсигналами, сотрудниками ГИБДД удалось остановить нарушителя. Инспектор потребовал водителя выйти из салона, но тот не сдвинулся с места. Машина рванула и поволокла сотрудника ДПС за собой - он пытался открыть дверь, но рука предательски застряла. Инспектора 30 метров тащило авто по дороге, пока он не освободился самостоятельно. Нарушитель скрылся.

Сотрудник полиции получил сотрясение и ушибы. Угнанный автомобиль нашли на Комсомольском переулке брошенным.

Теперь уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, к представителю власти рассмотрит Вологодский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU