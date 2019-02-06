2019-02-06T15:03:05+03:00
Происшествия

Череповчанин, протащивший по земле полицейского, выступит в суде

38-летний мужчина обвиняется в угоне, вождении в пьяном виде и применении насилия
Евдокия САХАРОВА
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В октябре прошлого года в городе металлургов произошло ЧП, потрясшее горожан. Местный житель принял на грудь и угнал у родственников автомобиль Chery Tiggo - поехал кататься по городу. К счастью, в полицию обратились очевидцы, заметившие странное движение авто. После недолгого преследования машиной со спецсигналами, сотрудниками ГИБДД удалось остановить нарушителя. Инспектор потребовал водителя выйти из салона, но тот не сдвинулся с места. Машина рванула и поволокла сотрудника ДПС за собой - он пытался открыть дверь, но рука предательски застряла. Инспектора 30 метров тащило авто по дороге, пока он не освободился самостоятельно. Нарушитель скрылся.

Сотрудник полиции получил сотрясение и ушибы. Угнанный автомобиль нашли на Комсомольском переулке брошенным.

Теперь уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, к представителю власти рассмотрит Вологодский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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