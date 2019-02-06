Под Череповцом мужчина осквернил захоронение

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-06T14:32:09+03:00

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Под Череповцом 47-летний мужчина, приняв на грудь, стал раскапывать могилу своей родственницы. Он повалил памятник и почти дорылся до гроба. Но его остановили местные жители.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, преступление было совершено в августе прошлого года. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.244 УК РФ - «Осквернение места захоронения».

Мужчина вину признал. Ему назначили наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU