61-летний череповчнин забил свою мать-инвалида
61-летний череповчанин пойдет под суд за тпричинение смертельных травм престарелой матери.
Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть.
88-летнюю пенсионерку обнаружили мертвой 14 сентября 2018 года в ее квартире на улице Окинина в Череповце. У пострадавшей обнаружились внутренние повреждения, в виде множественных переломов ребер, свидетельствующие о тяжелой травме грудной клетки.
По подозрению в совершении преступления по ходатайству следователей был арестован имевший склонность к злоупотреблению спиртным 61-летний сын погибшей, проживавший с матерью.
По мнению следователей, мужчина избил беспомощную женщину: она была инвалидом, передвигаться ей было тяжело, плохо видела и слышала.
Сын, злоупотребляя спиртным, жаловался родным, что ему тяжело ухаживать, но на предложения нанять соцработника не соглашался.
Уголовное дело расследовано и направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU