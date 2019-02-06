2019-02-06T14:14:13+03:00
Происшествия

61-летний череповчнин забил свою мать-инвалида

Ей было 88 лет
Иван Чухнин
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61-летний череповчанин пойдет под суд за тпричинение смертельных травм престарелой матери.

Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть.

88-летнюю пенсионерку обнаружили мертвой 14 сентября 2018 года в ее квартире на улице Окинина в Череповце. У пострадавшей обнаружились внутренние повреждения, в виде множественных переломов ребер, свидетельствующие о тяжелой травме грудной клетки.

По подозрению в совершении преступления по ходатайству следователей был арестован имевший склонность к злоупотреблению спиртным 61-летний сын погибшей, проживавший с матерью.

По мнению следователей, мужчина избил беспомощную женщину: она была инвалидом, передвигаться ей было тяжело, плохо видела и слышала.

Сын, злоупотребляя спиртным, жаловался родным, что ему тяжело ухаживать, но на предложения нанять соцработника не соглашался.

Уголовное дело расследовано и направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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