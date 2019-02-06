На теплоходе музыка отыграла: "Дионисий" арестован

СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-06T13:26:11+03:00

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За долги АО «Вологдагортеплосеть» арестовали, можно сказать, единственное судно, бороздившее реку Вологду.

Предприятие, начав активную борьбу с должниками за тепловую энергию, обратилось в суд.

Среди должников оказался вологодский предприниматель Александр Желтов, накопивший 362 тысячи рублей.

В результате 4 февраля у Желтова был арестован теплоход «Дионисий».

Сейчас или предприниматель погасит задолженность, или теплоход могут продать по цене лома.

Как стало известно, теплоход был спущен на воду в 1958 году. Изначально это был самоходный плавмагазин, приписанный к Сухонскому речному пароходству. Переоборудован в пассажирское прогулочное судно, вмещающее 100 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU