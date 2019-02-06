На теплоходе музыка отыграла: "Дионисий" арестован
За долги АО «Вологдагортеплосеть» арестовали, можно сказать, единственное судно, бороздившее реку Вологду.
Предприятие, начав активную борьбу с должниками за тепловую энергию, обратилось в суд.
Среди должников оказался вологодский предприниматель Александр Желтов, накопивший 362 тысячи рублей.
В результате 4 февраля у Желтова был арестован теплоход «Дионисий».
Сейчас или предприниматель погасит задолженность, или теплоход могут продать по цене лома.
Как стало известно, теплоход был спущен на воду в 1958 году. Изначально это был самоходный плавмагазин, приписанный к Сухонскому речному пароходству. Переоборудован в пассажирское прогулочное судно, вмещающее 100 пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU