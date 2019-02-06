1000 литров пропана украли с топливной карты череповецкого предприятия
Водитель пойдет под сусд
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В Череповце была раскрыта кража - с топливной карты частной фирмы исчезло свыше 1000 литров пропана. Работник фирмы обратился в полицию - при проверке была выявлена кража свыше 1000 литров газа.
Ущерб составил около 27 тысяч рублей.
Как выяснила полиция, 38-летний мужчина работал в этой организации, но после увольнения он не сдал топливную карту и продолжил ею пользоваться. В результате он пойдет под суд.
Его обвиняют в краже, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU