1000 литров пропана украли с топливной карты череповецкого предприятия

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-06T12:47:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце была раскрыта кража - с топливной карты частной фирмы исчезло свыше 1000 литров пропана. Работник фирмы обратился в полицию - при проверке была выявлена кража свыше 1000 литров газа.

Ущерб составил около 27 тысяч рублей.

Как выяснила полиция, 38-летний мужчина работал в этой организации, но после увольнения он не сдал топливную карту и продолжил ею пользоваться. В результате он пойдет под суд.

Его обвиняют в краже, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU