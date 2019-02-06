Битва титанов: дорогу не поделили мусоровоз, Скания и КамАЗ
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5 февраля в 14 часов на трассе «Урень-Шарья-Никольск-Котлас» в Великоустюгском районе произошло ДТП с участием трех большегрузов.
Мусоровоз ГАЗ столкнулся с КамАЗом и Сканией.
По предварительным данным, водитель мусоровоза сел пьяным за руль. Не рассчитав маневр, он пошел на обгон лесовоза Скания.
Но выехав на встречку он столкнулся с обгоняемой Сканией и с едущим навстречу КамАЗом.
От удара расплющилась кабина мусоровоза.
Погибших нет. Но с травмами виновник аварии был доставлен в больницу. Кузовные повреждения у всех трех большегрузов, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU