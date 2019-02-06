Пять пожарных расчетов спасали в Вологде повара-неудачника
Он оказался на больничной койке
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В Вологде попал в больницу 46-летний житель девятиэтажки на улице Новгородской, 33. Он постадал при готовке пищи.
Как сообщает областное ГУ МЧС, звонок дежурному поступил 5 февраля около полуночи. Звонили соседи: из трехкомнатной квартиры на седьмом этаже шел дым.
Через семь минут к дому прибыли пожарные - пять пожарных расчетов.
Как оказалось, мужчина забыл на плите пищу, котоорая вызвала задымление. При этом открытого огня не было.
Мужчина отравился угарным газом. Его доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU