Пять пожарных расчетов спасали в Вологде повара-неудачника

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-06T11:05:24+03:00

Он оказался на больничной койке

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В Вологде попал в больницу 46-летний житель девятиэтажки на улице Новгородской, 33. Он постадал при готовке пищи.

Как сообщает областное ГУ МЧС, звонок дежурному поступил 5 февраля около полуночи. Звонили соседи: из трехкомнатной квартиры на седьмом этаже шел дым.

Через семь минут к дому прибыли пожарные - пять пожарных расчетов.

Как оказалось, мужчина забыл на плите пищу, котоорая вызвала задымление. При этом открытого огня не было.

Мужчина отравился угарным газом. Его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU