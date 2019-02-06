2019-02-06T10:51:33+03:00
Происшествия

В Череповце спецслужбы предотвратили взрыв газа

Женщина спала с включенной духовкой
Иван Чухнин
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Сообщение о запахе газа в Череповце, возможно, предотвратило трагедию.

Спецслужбы выехали в дом №12 по ул.Химиков. Сигнал поступил в 19 часов 6 февраля.

Как сообщает представитель ГУ МЧС по Вологодской области Анна Петухова, было определено место утечки - запах шел из квартиры на шестом этаже.

Квартира была закрыта.

— Вскрывать дверь гидравлическим инструментом не стали, чтобы не допустить искры. Вызвали автолесницу и по ней поднялись в квартиру. Дпя того, чтобы, опять же, не допустить искры, отключили электроэнергию. Как оказалось, хозяйка спала, а духовка была включена, — рассказала пресс-секретарь управления Анна Петухова.

В МЧС череповчан призывают соблюдать правила безопасности, быть осторожными при использовании газового оборудования. В случае обнаружения запаха газа необходимо проветрить помещения и вызвать спасателей. Ни в коем случае нельзя пользоваться электроприборами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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