2019-02-06T10:03:14+03:00
Общество

На Вологодчине массово штрафуют владельцев снегоходов

Иван Чухнин
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В Вологодской области массово штрафуют владельцев снегоходов. Оперативно-профилактическая операция «Снегоход» будет продолжена - рейды проходят на водоемах и в лесах.

Специалисты гостехнадхора совместно с полицией проверили 27 снегоходов. Как оказалось, больше половины владельцев пользуются спецтранспортом с нарушениями закона - было составлено 15 административных протоколов.

Владельцы снегоходов в ряде случаев не имеют прав на управление техникой, не ставят снегоходы на регистрационный учет и не предоставляют их на техосмотры.

Как сообщает портал Город Че, с начала года в Череповецком районе утонули девять снегоходов. Владельцы их выехали рыбачить на лед без учета толщины льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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