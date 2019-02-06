На Вологодчине массово штрафуют владельцев снегоходов
В Вологодской области массово штрафуют владельцев снегоходов. Оперативно-профилактическая операция «Снегоход» будет продолжена - рейды проходят на водоемах и в лесах.
Специалисты гостехнадхора совместно с полицией проверили 27 снегоходов. Как оказалось, больше половины владельцев пользуются спецтранспортом с нарушениями закона - было составлено 15 административных протоколов.
Владельцы снегоходов в ряде случаев не имеют прав на управление техникой, не ставят снегоходы на регистрационный учет и не предоставляют их на техосмотры.
Как сообщает портал Город Че, с начала года в Череповецком районе утонули девять снегоходов. Владельцы их выехали рыбачить на лед без учета толщины льда.
ИСТОЧНИК KP.RU