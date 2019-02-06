В Архангельской области в ДТП погиб вологжанин
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Авария, в которой погиб вологжанин, случилась 5 февраля, около 10 утра в Архангельской области. Столкновение двух машин произошло на 158 км дороги Архангельск – Вытегра в Плесецком районе.
42-летняя женщина за рулем «Ниссана» выехала на встречку. Там двингалась машина ВАЗ-2107 с вологодскими номерами. От лобового столкновения на месте погиб 59-летний вологжанин - водитель ВАЗа.
Еще два человека получили в ДТП травмы и были госпитализированы, сообщает портал 29.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU