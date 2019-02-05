2019-02-05T19:53:14+03:00
Происшествия

В Череповце парень в неадекватном состоянии устроил пожар на балконе

Молодой череповчанин устроил пожар прямо на балконе собственной квартиры, к счастью, никто не пострадал
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Сегодня, 5 февраля, произошел пожар в городе металлургов, в девятиэтажном доме №1 по улице Молодежной. Около 12 часов дня поступил звонок в пожарную часть: возгорание балкона на шестом этаже. Огонь ликвидировали быстро, но внутреннее убранство было уже попорчено. Очевидцы отмечают, что хозяин квартиры, 25-летний мужчина, был в неадекватном состоянии. Вероятно, он неосторожно обращался с огнем. На данный момент идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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