2019-02-05T19:43:07+03:00
Происшествия

Белозёр зарезал двух грабителей своей подруги

48-летний житель Белозерска был задержан полицией - его обвиняют в убийстве двух мужчин, которые отобрали телефон у его подруги
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодский областной суд передано обвинительное заключение по делу мужчины, который убил двух обидчиков своей пассии. СК РФ сообщил нам, что одно из тел нашли летом прошлого года в одной из хозяйственных построек по улице Горького - на нем были колото-резаные ранения в районе груди. Рядом обнаружено покрывало со следами крови, отпечатками бутылки и стопки. Еще одного мужчину госпитализировали с ножевым ранением живота, он погиб, не придя в сознание.

Очевидцы сообщили полиции, что во время убийства в тех местах заметили 48-летнего местного жителя. Вскоре, благодаря оперативникам, его задержали. Оказалось, что у его сожительницы как раз исчез нож - орудие преступления. На одежде мужчины нашли ДНК жертв.

Белозер, после того как понял, что с такими уликами отпираться бесполезно, сознался в совершении преступления. Признался, что те двое у его любовницы отобрали телефон, он пытался решить вопрос, но те просто его послали. Тогда он и вынял нож.

Теперь ему грозит от 8 до 20 лет за двойное убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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