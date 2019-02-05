Белозёр зарезал двух грабителей своей подруги
В Вологодский областной суд передано обвинительное заключение по делу мужчины, который убил двух обидчиков своей пассии. СК РФ сообщил нам, что одно из тел нашли летом прошлого года в одной из хозяйственных построек по улице Горького - на нем были колото-резаные ранения в районе груди. Рядом обнаружено покрывало со следами крови, отпечатками бутылки и стопки. Еще одного мужчину госпитализировали с ножевым ранением живота, он погиб, не придя в сознание.
Очевидцы сообщили полиции, что во время убийства в тех местах заметили 48-летнего местного жителя. Вскоре, благодаря оперативникам, его задержали. Оказалось, что у его сожительницы как раз исчез нож - орудие преступления. На одежде мужчины нашли ДНК жертв.
Белозер, после того как понял, что с такими уликами отпираться бесполезно, сознался в совершении преступления. Признался, что те двое у его любовницы отобрали телефон, он пытался решить вопрос, но те просто его послали. Тогда он и вынял нож.
Теперь ему грозит от 8 до 20 лет за двойное убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU