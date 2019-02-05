Под Красным мостом в Вологде спасавший подростка полицейский провалился под лёд
В минувшую субботу по звонку очевидца в район Красного моста в областной столице выехал наряд ППСП. На льду стоял замерзший напуганный подросток и отчаянно звал на помощь. В темноте заместитель командира ОБ ППСП Сергей Ушенин осторожно двинулся по льду в сторону ребенка.
Буквально за пару метров до опоры моста спасатель сам "нырнул" в полынью. Старший лейтенант по пояс в воде сумел найти опору и выбраться на поверхность - потом и подростка убедил аккуратно продвигаться в сторону берега, где их уже ждали другие специалисты.
УМВД сообщает, что подростка утеплили и напоили горячим, вызвали родителей и скорую помощь. Все закончилось благополучно.
ИСТОЧНИК KP.RU