Под Красным мостом в Вологде спасавший подростка полицейский провалился под лёд

СЕГОДНЯ 16:57 2019-02-05T16:57:57+03:00

Подросток хотел срезать путь по реке и в какой-то момент уже не смог сдвинуться с места - лед потрескался и таял

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу по звонку очевидца в район Красного моста в областной столице выехал наряд ППСП. На льду стоял замерзший напуганный подросток и отчаянно звал на помощь. В темноте заместитель командира ОБ ППСП Сергей Ушенин осторожно двинулся по льду в сторону ребенка.

Буквально за пару метров до опоры моста спасатель сам "нырнул" в полынью. Старший лейтенант по пояс в воде сумел найти опору и выбраться на поверхность - потом и подростка убедил аккуратно продвигаться в сторону берега, где их уже ждали другие специалисты.

УМВД сообщает, что подростка утеплили и напоили горячим, вызвали родителей и скорую помощь. Все закончилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU