В городе металлургов изъяли наркотики нежно-голубого цвета
Продавца наркотических средств задержали прямо при продаже: поступил анонимный звонок
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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На проспекте Победы по анонимному звонку были задержаны полицией подозреваемый и два покупателя: у них изъяли наркотический порошок голубого цвета - синтетический наркотик массой чуть меньше грамма.
После обыска в квартире оперативники нашли еще 11 пакетиков - общая масса получилась больше 7 грамм. Возбуждено несколько уголовных дел за приобретение, хранение и продажу метилэфедрона, сообщает УМВД по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU