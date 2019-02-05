В городе металлургов изъяли наркотики нежно-голубого цвета

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-05T15:13:00+03:00

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На проспекте Победы по анонимному звонку были задержаны полицией подозреваемый и два покупателя: у них изъяли наркотический порошок голубого цвета - синтетический наркотик массой чуть меньше грамма.

После обыска в квартире оперативники нашли еще 11 пакетиков - общая масса получилась больше 7 грамм. Возбуждено несколько уголовных дел за приобретение, хранение и продажу метилэфедрона, сообщает УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU