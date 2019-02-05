2019-02-05T14:43:21+03:00
Происшествия

Аномальную зимнюю грозу увидели вологжане - она предвещает неурожай

В соцсетях появились посты очевидцев, заметивших в Череповце грозу и гром в феврале
Евдокия САХАРОВА
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По сообщению портала Gorodvo.ru, люди в соцсетях поделились своими наблюдениями: в районе Заречье и Зашекснинском были слышны раскаты грома, виднелись молнии прямо в начале февраля. Зимняя гроза - это очень редкое аномальное явление. По словам синоптиков, в Череповце это третий случай с 1976 года, но аппаратура гидрометстанции вчера ничего не зафиксировала, вероятно, т.к. станция расположена слишком далеко (район аэропорта), а явление произошло в южной части города.

Считается, что зимний гром предвещает сильные ветра и ненастье. По народным приметам, будет засуха летом и осадки осенью - неблагоприятные условия для урожая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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