Аномальную зимнюю грозу увидели вологжане - она предвещает неурожай
По сообщению портала Gorodvo.ru, люди в соцсетях поделились своими наблюдениями: в районе Заречье и Зашекснинском были слышны раскаты грома, виднелись молнии прямо в начале февраля. Зимняя гроза - это очень редкое аномальное явление. По словам синоптиков, в Череповце это третий случай с 1976 года, но аппаратура гидрометстанции вчера ничего не зафиксировала, вероятно, т.к. станция расположена слишком далеко (район аэропорта), а явление произошло в южной части города.
Считается, что зимний гром предвещает сильные ветра и ненастье. По народным приметам, будет засуха летом и осадки осенью - неблагоприятные условия для урожая.
ИСТОЧНИК KP.RU