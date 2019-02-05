2019-02-05T14:24:34+03:00
Происшествия

Череповчанин зарезал гостя, упаковал в мешок и заснул

Его разбудила полиция
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце 55-летний мужчина убил знакомого.

ЧП случилось 23 сентября 2018 года.

Тело 58-летнего мужчины обнаружили в доме в деревне Починок Череповецкого района. Оно было упаковано в полиэтиленовый мешок.

При осмотре были выявлены следы колото-резаных ранений.

Тут же лежал окровавленный нож и окровавленная тряпка.

Местный житель рассказал, что накануне компания отдыхала у него. Его 58-летний гость, ушедший ночью после застолья проводить 55-летнего односельчанина до дома, не вернулся.

Он пошел мужчину искать. Но дом соседа, с которым гость ушел, оказался закрыт изнутри.

Через окно он проник в жилище и обнаружил спящего хозяина дома и мешок на полу. Надорвав полиэтилен, он убедился, что это тело его 58-летнего гостя.

В ходе следствия арестованный мужчина так и не смог прояснить причин произошедшего конфликта, ссылаясь на состояние опьянения.

На днях обвиненный в убийстве предстал перед судом. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда - 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Красным мостом в Вологде спасавший подростка полицейский провалился под лёд
В городе металлургов изъяли наркотики нежно-голубого цвета
Аномальную зимнюю грозу увидели вологжане - она предвещает неурожай
Промсвязьбанк наращивает объемы ипотечного кредитования
400 семей получают бесплатную продукцию молочной кухни Вологды
Ущерб от убитой под Череповцом беременной лосихи оценен в 400 тысяч рублей
На трассе М-8 в Сямженском районе легковушка попала под большегруз
Детская шалость привела к пожару в квартире под Вологдой
На трассе Вологда - Новая Ладога вспыхнул "Мерседес"
В Вологде вычислили поджигателя дорогостоящего "Лексуса"
В Вологде ищут автобус, в котором школьнице защемило голову
За снос здания "Труда" в Вологде владельца оштрафовали на 300 тысяч рублей
Под Вологдой предприятия набирают на работу заключенных
Пьяная вологжанка пыталась спрыгнуть с дома на улице Ленинградской
В Вологде может появиться новый Почетный гражданин
Череповецкие опекуны привезли сироту в Ярославль и оставили в съемной квартире
Не уберегли: 80-летний мужчина погиб при пожаре в своей деревне
Вологодского пенсионера сбили на трассе Климовская-Задорожье
Профилактикой онкозаболеваний занялись на Вологодчине
В Вологде пошел митинг против мусорной реформы
Пенсионер на "Рено" разбил две иномарки
Количество абортов в Череповце падает
Банный день: о трех сгоревших банях сообщает МЧС
Юная пожарница пыталась потушить огонь водой из графина