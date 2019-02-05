Череповчанин зарезал гостя, упаковал в мешок и заснул

СЕГОДНЯ 14:24 2019-02-05T14:24:34+03:00

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В Череповце 55-летний мужчина убил знакомого.

ЧП случилось 23 сентября 2018 года.

Тело 58-летнего мужчины обнаружили в доме в деревне Починок Череповецкого района. Оно было упаковано в полиэтиленовый мешок.

При осмотре были выявлены следы колото-резаных ранений.

Тут же лежал окровавленный нож и окровавленная тряпка.

Местный житель рассказал, что накануне компания отдыхала у него. Его 58-летний гость, ушедший ночью после застолья проводить 55-летнего односельчанина до дома, не вернулся.

Он пошел мужчину искать. Но дом соседа, с которым гость ушел, оказался закрыт изнутри.

Через окно он проник в жилище и обнаружил спящего хозяина дома и мешок на полу. Надорвав полиэтилен, он убедился, что это тело его 58-летнего гостя.

В ходе следствия арестованный мужчина так и не смог прояснить причин произошедшего конфликта, ссылаясь на состояние опьянения.

На днях обвиненный в убийстве предстал перед судом. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда - 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU