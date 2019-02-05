Череповчанин зарезал гостя, упаковал в мешок и заснул
В Череповце 55-летний мужчина убил знакомого.
ЧП случилось 23 сентября 2018 года.
Тело 58-летнего мужчины обнаружили в доме в деревне Починок Череповецкого района. Оно было упаковано в полиэтиленовый мешок.
При осмотре были выявлены следы колото-резаных ранений.
Тут же лежал окровавленный нож и окровавленная тряпка.
Местный житель рассказал, что накануне компания отдыхала у него. Его 58-летний гость, ушедший ночью после застолья проводить 55-летнего односельчанина до дома, не вернулся.
Он пошел мужчину искать. Но дом соседа, с которым гость ушел, оказался закрыт изнутри.
Через окно он проник в жилище и обнаружил спящего хозяина дома и мешок на полу. Надорвав полиэтилен, он убедился, что это тело его 58-летнего гостя.
В ходе следствия арестованный мужчина так и не смог прояснить причин произошедшего конфликта, ссылаясь на состояние опьянения.
На днях обвиненный в убийстве предстал перед судом. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда - 700 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU