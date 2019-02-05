2019-02-05T13:36:41+03:00
Общество

400 семей получают бесплатную продукцию молочной кухни Вологды

Иван Чухнин
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Бесплатная молочная продукция - хорошее подспорье молодым семьям.Бесплатная молочная продукция - хорошее подспорье молодым семьям.Фото: Евгения ГУСЕВА
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400 семей получают творог, кефир и йогурт, выпускаемые на молочной кухне Вологды. Еще весной прошлого года таких семей насчитывалось лишь 99. А единственная точка выдачи находилась на улице Псковской. При этом получать продукцию могли лишь дети до двух лет. В прошлом феврале возрастной порог - до 2,5 лет - подняли городские депутаты по инициативе мэра Вологды Сергея Воропанова.

И сейчас пункты выдачи продукции работают в пяти районах города: в Тепличном микрорайоне, на улице Конева, в Водниках и в центре. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник Управления образования Администрации города Ирина Гуляева.

- Все это произошло без каких-либо бюджетных вливаний, за счет собственных доходов молочной кухни, - подчеркнула Ирина Леонидовна.

Как оказалось, зарабатывает молочная кухня, реализуя кисломолочный продукт «Лакт-элит». Он поставляется в 78 детских садов, 20 школьных столовых, а также три крупные торговые сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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