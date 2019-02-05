Ущерб от убитой под Череповцом беременной лосихи оценен в 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:14 2019-02-05T13:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповецком районе браконьер убил беременную лосиху.

Происшествие случилось в январе у деревни Усищево Мяксинского муниципального образования. Известно о происшествии стало только сейчас.

Егерь, обходя территорию, обнаружил в лесополосе у деревни Усищево Мяксинского поселения разделанного лося.

- Как оказалось, это была беременная самка - обнаружены два эмбриона. На место выехала следственно-оперативная группа. Останки животного отправлены на экспертизу, которая должна установить возраст лося и как животное было убито, - приводит cherinfo.ru слова сотрудника пресс-службы районного отдела МВД Анастасии Симановой.

Возбуждено уголовное дело возбуждено по части 1 ст. 258 «Незаконная охота».

Ущерб природе оценен в 400 тысяч рублей.

Браконьера еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU