Ущерб от убитой под Череповцом беременной лосихи оценен в 400 тысяч рублей
В Череповецком районе браконьер убил беременную лосиху.
Происшествие случилось в январе у деревни Усищево Мяксинского муниципального образования. Известно о происшествии стало только сейчас.
Егерь, обходя территорию, обнаружил в лесополосе у деревни Усищево Мяксинского поселения разделанного лося.
- Как оказалось, это была беременная самка - обнаружены два эмбриона. На место выехала следственно-оперативная группа. Останки животного отправлены на экспертизу, которая должна установить возраст лося и как животное было убито, - приводит cherinfo.ru слова сотрудника пресс-службы районного отдела МВД Анастасии Симановой.
Возбуждено уголовное дело возбуждено по части 1 ст. 258 «Незаконная охота».
Ущерб природе оценен в 400 тысяч рублей.
Браконьера еще предстоит установить.
ИСТОЧНИК KP.RU