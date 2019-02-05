На трассе М-8 в Сямженском районе легковушка попала под большегруз

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-05T13:02:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сямженском районе легковушка попала под большегруз.

4 февраля около 4 часов утра на 579 километре автодороги Москва — Архангельск произошла авария с участием фуры.

За рулем большегруза МАН был 53-летний мужчина. Он выезжал на главную дорогу и не уступил право проехать автомобилю Рено.

Из-за столкновения пострадали люди, находящиеся в легковушке: 50-летний водитель и 35-летний пассажир.

Им было назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU