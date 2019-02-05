Детская шалость привела к пожару в квартире под Вологдой
Было эвакуировано 8 человек
Изменить размер текста:
Пожар произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в поселке Федотово, что под Вологдой. ЧП случилось на четвертом этаже 4 февраля в 10:51.
Горела 12-метровая комната в двухкомнатной квартире. Собственницей квартиры является 35-летняя женщина. На место прибыли пять пожарных машин. Так что с огнем пожарные справились за считанные минуты.
Однако огонь успел повредить мебель и внутреннюю отделку. Во время тушения из дома были эвакуированы жильцы - 8 человек.
Предполагается, что пожар вызвала детская шалость. Ущерб оценен в 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU