Детская шалость привела к пожару в квартире под Вологдой

СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-05T12:55:46+03:00

Было эвакуировано 8 человек

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Пожар произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в поселке Федотово, что под Вологдой. ЧП случилось на четвертом этаже 4 февраля в 10:51.

Горела 12-метровая комната в двухкомнатной квартире. Собственницей квартиры является 35-летняя женщина. На место прибыли пять пожарных машин. Так что с огнем пожарные справились за считанные минуты.

Однако огонь успел повредить мебель и внутреннюю отделку. Во время тушения из дома были эвакуированы жильцы - 8 человек.

Предполагается, что пожар вызвала детская шалость. Ущерб оценен в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU