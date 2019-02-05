2019-02-05T13:42:20+03:00
Экономика

Промсвязьбанк наращивает объемы ипотечного кредитования

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Промсвязьбанк увеличил активы розничного бизнеса на 36% до 100,1 млрд руб. по итогам работы в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Наибольшую динамику показали ипотечные кредиты - за 2018 год ипотечный портфель Промсвязьбанка увеличился на 54,0% до 45,6 млрд рублей, объем портфеля потребительских кредитов вырос на 29% - до 51,3 млрд руб.

«Прошедший год был очень значимым для розничного бизнеса Промсвязьбанка, - отмечает руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. - Были оптимизированы кредитные процессы, выстроены цифровые каналы продаж и онлайн-кредитование, а также запущены новые продукты. Сейчас можно отметить первый позитивный результат этой работы – мы увеличили кредитный портфель, а значит, предложили клиентам нужный продукт».

В 2018 году Промсвязьбанк активно наращивал объемы по всем кредитным программам. По итогам года выдачи ипотечных кредитов составили 27 млрд руб., всего за год было выдано 11,8 тыс. жилищных кредитов, что более чем вдвое превышает результат 2017 года. В середине 2018 года Промсвязьбанк начал выдачу ипотечных кредитов по программе «Военная ипотека» и всего за несколько месяцев работы занял лидирующие позиции по выдачам. С начала работы по программе кредитами Промсвязьбанка воспользовались более чем 4 тысяч военнослужащих, на общую сумму свыше 7 млрд руб. По итогам работы в декабре 2018 года Промсвязьбанк занял 7-е место в рейтинге аналитического центра «Русипотека» по объемам выдачи жилищных кредитов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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