На трассе Вологда - Новая Ладога вспыхнул "Мерседес"

СЕГОДНЯ 11:11 2019-02-05T11:11:11+03:00

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Грузовой «Мерседес» с прицепом двигался на трассе Вологда-Новая Ладога.

4 февраля, около 22:35, находясь на парковке в Чагодощенском районе, что на 330 километре шоссе, водитель заметил, что горит заднее колесо прицепа. Он пытался потушить огонь, но справиться с ним смогли только специалисты.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, повреждено колесо и пневмоподушка прицепа. Предположительно причиной ЧП стала неисправность грузовика.

ИСТОЧНИК KP.RU