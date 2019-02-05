На трассе Вологда - Новая Ладога вспыхнул "Мерседес"
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Грузовой «Мерседес» с прицепом двигался на трассе Вологда-Новая Ладога.
4 февраля, около 22:35, находясь на парковке в Чагодощенском районе, что на 330 километре шоссе, водитель заметил, что горит заднее колесо прицепа. Он пытался потушить огонь, но справиться с ним смогли только специалисты.
Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, повреждено колесо и пневмоподушка прицепа. Предположительно причиной ЧП стала неисправность грузовика.
ИСТОЧНИК KP.RU