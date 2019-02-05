2019-02-05T10:09:40+03:00
Происшествия

В Вологде вычислили поджигателя дорогостоящего "Лексуса"

Ему грозит до пяти лет колонии
Иван Чухнин
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Поджигателя автомобиля «Лексус LX 570» 2018 года выпуска вычислили полицейские.

Автомобиль горел в Вологде 22 января.

Напомним, внедорожник принадлежал ООО «Гремячий», он загорелся около 20 часов возле дома на улице Лермонтова, 15.

В результате пожара выгорел моторный отсек, кузов, капот, передние крылья, передние колеса, лобовое стекло и дверь.

Ущерб был оценен в 3 млн рублей, еще на 2,8 млн материальных ценностей удалось спасти.

Установлена причина - поджог.

Было установлено, что поджигатель двигался на автомобиле «Дэу» серебристого цвета. В городе был введен план «Перехват», но тогда автомобиль так и не был задержан.

Однако, появилась информация, что незадолго до ЧП мужчина на такой же машине заправился на АЗС, налив часть бензина в пластиковую тару.

Лю этом стало известно патрульным ДПС.

По записям камер наблюдения был установлен подозреваемый. Это был 18-летний вологжанин.

Подозреваемого с автомобилем нашли на одном из предприятий города, где он скрывался от полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

Пр

ИСТОЧНИК KP.RU

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