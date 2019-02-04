В Вологде ищут автобус, в котором школьнице защемило голову
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Вологодская 11-летняя школьница попала в ДТП: ей придавило голову в дверях автобуса. Об этом полиция узнала по информации из травмпункта: ребенок обратился к медикам. Врачи поставили диагноз «ушиб головы» и назначили амбулаторное лечение.
По словам школьницы, травму она получила в общественном транспорте 30 января около 15:30.
Автобус остановился около дома № 81 на улице Горького. А когда он стал трогаться с места, то девочке зажало голову закрывающимися дверями.
Марку автобуса и номер маршрута, где произошло ЧП, школьница не запомнила. Сейчас проходит проверка и поиск того самого автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU