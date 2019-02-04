За снос здания "Труда" в Вологде владельца оштрафовали на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:11 2019-02-04T17:14:02+03:00

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За незаконный снос здания спортобщества «Труд» в центре Вологды, а точнее - здания городской электростанции, возведенной в 20-х годах, судом оштрафован его нынешний владелец.

Напомним, здание являлось объектом средовой застройки исторической части Вологды, однако это не остановило экскаваторы. На место прибыли градозащитники, но снос был продолжен. 29 сентября Комитет по охране объектов культурного наследия составил протокол об административном правонарушении по факту сноса здания на улице Орлова, дом 2.

Такое отношение к историческому облику города, который надеется привлечь туристов, шокировало культурную общественность. В СМИ появились материалы, обличающие власть в "цивилизованном варварстве". На одной из пресс-конференций начальник городского управления строительства Баранов заявлял о том, что он за снос этого здания.

31 января Вологодский городской суд рассмотрел материалы дела.

Ответчиком выступил собственник недвижимости - ООО «Аудит», директором и учредителем которого является Василий Анчуков.

Снос здания был признан незаконным. Штраф составил 300 тысяч рублей.

Об этом сообщил официальный сайт Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области. Пока решение суда не вступило в законную силу.

Ранее на 200 тысяч рублей были оштрафованы лица, принявшие незаконное решение прошлой весной снести «сталинку» в Вологде на улице Чернышевского, 14-а, где пару лет назад губернатор области анонсировал строительство 25-этажной гостиницы. Столкнувшись с запретами на строительство, инвестор потерял к площадке интерес.

ИСТОЧНИК KP.RU