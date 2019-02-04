Под Вологдой предприятия набирают на работу заключенных
За небольшую плату преступники выполняют обычно грязную неквалифицированную работу
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КП-6 под Грязовцом и КП-7 в Суде - это две колонии-поселения, которые действуют по Вологодской области. Туда отправляют за непредумышленные или нетяжкие преступления. Таким заключенным разрешено работать на предприятиях: в основном, это работа вроде уборки помещений и ухода за скотом - она не требует навыков и низко оплачивается.
Заключенные рассказали, как они тратят свои сбережения: часть уходит на погашения долгов по исковым заявлениям, часть откладывают, часть посылают родным. Говорят, что такой труд делает серую жизнь в колонии ярче.
ИСТОЧНИК KP.RU