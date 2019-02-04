2019-02-04T14:46:53+03:00
Происшествия

Под Вологдой предприятия набирают на работу заключенных

За небольшую плату преступники выполняют обычно грязную неквалифицированную работу
Евдокия САХАРОВА
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КП-6 под Грязовцом и КП-7 в Суде - это две колонии-поселения, которые действуют по Вологодской области. Туда отправляют за непредумышленные или нетяжкие преступления. Таким заключенным разрешено работать на предприятиях: в основном, это работа вроде уборки помещений и ухода за скотом - она не требует навыков и низко оплачивается.

Заключенные рассказали, как они тратят свои сбережения: часть уходит на погашения долгов по исковым заявлениям, часть откладывают, часть посылают родным. Говорят, что такой труд делает серую жизнь в колонии ярче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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