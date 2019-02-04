Пьяная вологжанка пыталась спрыгнуть с дома на улице Ленинградской

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-04T13:57:43+03:00

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Очевидцы позвонили в дежурную часть: девушка, ведущая себя неадекватно, стоит на подоконнике с открытыми окнами и угрожает спрыгнуть. ЧП происходило в одном из многоэтажных домов.

Прибывшие спасатели ворвались в квартиру и стали уговаривать вологжанку не прощаться с жизнью - потом занесли ее внутрь квартиры и закрыли окна. Оказалось, что женщина была пьяна. Алкогольный психоз это или нет, осталось неясным, однако, виновница ЧП пообещала больше такого шоу не устраивать.

ИСТОЧНИК KP.RU