2019-02-04T13:57:43+03:00
Происшествия

Пьяная вологжанка пыталась спрыгнуть с дома на улице Ленинградской

В областной столице девушка угрожала самоубийством: хотела выйти из окна своей квартиры
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очевидцы позвонили в дежурную часть: девушка, ведущая себя неадекватно, стоит на подоконнике с открытыми окнами и угрожает спрыгнуть. ЧП происходило в одном из многоэтажных домов.

Прибывшие спасатели ворвались в квартиру и стали уговаривать вологжанку не прощаться с жизнью - потом занесли ее внутрь квартиры и закрыли окна. Оказалось, что женщина была пьяна. Алкогольный психоз это или нет, осталось неясным, однако, виновница ЧП пообещала больше такого шоу не устраивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24