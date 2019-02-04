Пьяная вологжанка пыталась спрыгнуть с дома на улице Ленинградской
В областной столице девушка угрожала самоубийством: хотела выйти из окна своей квартиры
Изменить размер текста:
Очевидцы позвонили в дежурную часть: девушка, ведущая себя неадекватно, стоит на подоконнике с открытыми окнами и угрожает спрыгнуть. ЧП происходило в одном из многоэтажных домов.
Прибывшие спасатели ворвались в квартиру и стали уговаривать вологжанку не прощаться с жизнью - потом занесли ее внутрь квартиры и закрыли окна. Оказалось, что женщина была пьяна. Алкогольный психоз это или нет, осталось неясным, однако, виновница ЧП пообещала больше такого шоу не устраивать.
ИСТОЧНИК KP.RU