В Вологде может появиться новый Почетный гражданин

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-04T13:40:32+03:00

Александру Шичкову - профессору ВоГУ планируют присвоить почетное звание, решение стоит за городскими властями. На данный момент уже пять человек университета признаны Почетными гражданами Вологды

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Предложение присвоить одному из профессоров Вологодского государственного университета звание Почетного гражданина областной столицы поступило от сотрудников кафедры управления инновациями.

Теперь городские власти должны решить, достоин ли Александр Шичков этой награды. Уже более полувека он занимается наукой и передает свои знания младшему поколению - получил звания доктора технических и экономических наук. Треть века занимает должность заведующего кафедры ВоГУ, а 1974-1986 был ректором тогда еще политеха.

Коллеги и ученики отмечают, что Александр Николаевич проявил себя как прекрасный руководитель и педагог: усовершенствовал образовательный процесс и реализовал несколько новых образовательных программ. Без финансирования министерства, с его подачи построили социально-значимые объекты для вологжан, сотрудников и студентов вуза.

450 научных и учебно-методических работ числится на счету у Александра. Он награжден "Знаком Почета", званием "Заслуженный деятель науки и техники РФ" и др.

ИСТОЧНИК KP.RU