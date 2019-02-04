Череповецкие опекуны привезли сироту в Ярославль и оставили в съемной квартире

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-04T14:15:14+03:00

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Следственный комитет заинтересовался историей сироты из Вологодской области.

В январе приемная семья отвезла 18-летнюю Кристину в Ярославль. Там они сняли для девушки квартиру, оплатив два месяца аренды. По словам опекунов, девушка захотела самостоятельной жизни и такой шанс был ей предоставлен.

Но со съемной квартиры девушку забрала местная жительница Диана Кирсанова. Она и обратилась к правоохранителям. По ее мнению, опекуны бросили сироту, а деньги присвоили. Дело в том, что у Кристины - диагностирована легкая умственная отсталость, хотя инвалидность девушке не была присвоена. Для того, чтобы адаптироваться в обществе, ей необходима поддержка близких, однако опекуны эту особенность девушки игнорировали. В группе "ВКонтакте" появилась группа поддержки Кристины.

Между тем опекуны уже привезли девушку в Череповец и поместили в психоневрологический диспансер.

Сейчас назначена проверка- в проблеме будут разбираться следователи.

Руководитель регионального Следственного комитета Эдуард Шрамко поручил провести доследственную проверку о возможном нарушении прав сироты.

ИСТОЧНИК KP.RU