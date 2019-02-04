2019-02-04T10:50:05+03:00
Происшествия

Не уберегли: 80-летний мужчина погиб при пожаре в своей деревне

В деревне под Кирилловом сгорел четырехквартирный жилой дом, тушили три пожарные машины, но спасти хозяина не удалось
Евдокия САХАРОВА
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В деревне Коротецкой трагедия: в пожаре погиб 80-летний хозяин квартиры. Он находился дома, когда вспыхнул муниципальный четырехквартирный жилой дом. В это воскресенье около 4 часов дня по тревожному звонку на место ЧП выехали три расчета и 9 пожарных. Несколько часов было протрачено на борьбу со стихией. При разборе завалов и обнаружили тело погибшего. На данный момент специалисты устанавливают причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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