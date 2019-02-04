Вологодского пенсионера сбили на трассе Климовская-Задорожье
63-летний мужчина внезапно выбежал на проезжую часть прямо перед "Opel Antara"
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В минувшую субботу на первом километре дороги Климовская-Запорожье произошло ДТП: автомобиль Опель Антара наехал на 63-летнего мужчину, внезапно оказавшегося на проезжей части. 55-летний водитель иномарки вызвал скорую помощь: пострадавшего госпитализировали, характер повреждений не уточняется. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства дела. Водитель говорит, что среагировать он не успел - трагедия произошла в считанные мгновения.
ИСТОЧНИК KP.RU