Профилактикой онкозаболеваний занялись на Вологодчине

СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-04T10:27:58+03:00

Кампания стартовала во Всемирный день борьбы против рака

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На Вологодчине сегодня, 4 февраля, – во Всемирный день борьбы против рака, стартует кампания «Профилактика онкозаболеваний». Она пройдет до июня 2019 года.

Первая акция посвящена диагностике онкологических болезней полости рта. Врачи осмотрят пациентов стоматологических поликлиник и кабинетов, больниц и центров здоровья.

Жителей области обучат самообследованию.

Затем в регионе пройдут акции «Здоровое питание – важная часть профилактики онкозаболеваний», «Не упусти момент – проверь здоровье!», а также акция, посвященная Всемирному дню борьбы с меланомой, об этом сообщает пресс-служба Вологодского областного центра медицинской профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU