Профилактикой онкозаболеваний занялись на Вологодчине
На Вологодчине сегодня, 4 февраля, – во Всемирный день борьбы против рака, стартует кампания «Профилактика онкозаболеваний». Она пройдет до июня 2019 года.
Первая акция посвящена диагностике онкологических болезней полости рта. Врачи осмотрят пациентов стоматологических поликлиник и кабинетов, больниц и центров здоровья.
Жителей области обучат самообследованию.
Затем в регионе пройдут акции «Здоровое питание – важная часть профилактики онкозаболеваний», «Не упусти момент – проверь здоровье!», а также акция, посвященная Всемирному дню борьбы с меланомой, об этом сообщает пресс-служба Вологодского областного центра медицинской профилактики.
ИСТОЧНИК KP.RU