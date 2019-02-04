В Вологде пошел митинг против мусорной реформы

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-04T10:19:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Практически каждого вологжанина тревожит обязательный платеж за мусор - 140 рублей с человека, прописанного в Вологде, в месяц. Однако на митинг, чтобы показать свое недовольство мусорной реформой, вышло около 200 человек.

Митинг прошел в в Вологде на улице Воровского, возле пересечения ее с улицей Кирова, 3 февраля.

Непопулярная реформа, стартовавшая в Вологодской области, по мнению собравшихся, не выдерживает никакой критики, однако скоро каждый вологжанин получит квитанцию и будет обязан оплатить и собственный мусор, и бизнес операторов: в тариф заложена инвестиционная составляющая. Кроме того, часть денег перейдет оператору из областного бюджета: тариф был утвержден властями, а его снижение для населения оператору компенсируют.

ИСТОЧНИК KP.RU