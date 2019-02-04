Пенсионер на "Рено" разбил две иномарки
ДТП случилось в Череповце
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Авария с пострадавшими произошла в воскресенье, 3 февраля, в Череповце.
В 22:15 у дома № 134 на проспекте Победы "Рено Логан" врезался в кроссовер.
За рулем "Рено" был 60-летний водитель, он выезжал на дорогу с прилегающей территории. По главной дороге шла иномарка - кроссовер "Сузуки Гранд Витара" - под управлением 33-летнего мужчины.
Удар был таким, что "Сузуки" отлетела в "Тойоту Рав 4", которая остановилась у светофора.
При столкновении пострадал виновник аварии – пенсионер. У него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Он госпитализирован, сообщает горотдел ГИБДД по Череповцу.
ИСТОЧНИК KP.RU