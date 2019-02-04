Количество абортов в Череповце падает

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-04T09:53:15+03:00

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В Черепвце, в городском роддоме в 2018 году было проведено 657 абортов, в то время как 2017 — 781.

По мнению главврача Германа Мяснова, основная причина снижения количества абортов является общее сокращение числа беременных женщин.

- В первую очередь, это происходит из-за снижения числа женщин фертильного возраста. Во-вторых, женщины активно применяют контрацепцию. Кроме того, роль играет и служба доабортного консультирования, - сообщил он.

Средний возраст сделавших аборты — от 25 до 32 лет.

Согласно закону, врачи должны выдержать так называемую неделю тишины и три дня при большом сроке. В эту неделю с женщиной работают соцработники, психологи. "Даже слово аборт доктор теперь не произносит, спрашивает максимум, заинтересована ли женщина в беременности", — рассказал Герман Мяснов.

Как сообщает официальный свйт Череповца, в медсанчасти «Северсталь» наблюдается та же тенденция: в 2018 году в медучреждении зарегистрировано 367 случаев прерывания беременности, в 2017-м — 462.

В роддоме медсанчасти «Северсталь» в январе 2019 года родилось 100 мальчиков и 78 девочек, в городском роддоме — 89 мальчиков и 77 девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU