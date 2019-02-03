Банный день: о трех сгоревших банях сообщает МЧС
Одна их них - в Соколе
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Стало традицией, что в выходные дни в регионе горят частные бани.
2 февраля сигналы о возгорании дач поступили из Сокола и Сокольского района.
А в Вологде огнем уничтожена одноэтажная бревенчатая баня улице Никольской, 33, она принадлежит 58-летней женщине.
На место в 15:30 отправились 7 человек личного состава на трех единицах техники. Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки, сообщает региональное Управление МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU