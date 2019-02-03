2019-02-03T14:17:21+03:00
Происшествия

Юная пожарница пыталась потушить огонь водой из графина

Но все равно пришлось вызвать пожарных
Иван Чухнин
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В череповецкой многоэтажке на Октябрьском проспекте, №40, произошел пожар.

2 февраля в 14:10 там произошло возгорание в квартире на 7 этаже. Как сообщает МЧС, маленькая девочка спешила в одну из комнат трехкомнатной квартиры с графином воды, а из помещения уже шел дым.

В результате пожар охватил всю комнату - сгорели диван и телевизор. Пострадала внутренняя отделка всейквартиры.

Из дома по лестнице было эвакуировано восемь человек. К счастью, никто не пострадал.

По мнению МЧС причиной ЧП могла быть детска шалость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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